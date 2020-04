Ctp, sassaiola contro bus al capolinea: parabrezza in frantumi, autista salvo per miracolo

POZZUOLI - Atto vandalico ai danni di un bus della Ctp a Monterusciello al capolinea di via Bovio. Il mezzo uscito dal deposito di via Campana a Pozzuoli era giunto nel quartiere post bradisisma e stava effettuando una manovra, sarebbe dovuto ripartire dopo una decina di minuti. Quando ad un certo punto sono stati lanciati alcuni sassi, di cui uno di grandi dimensioni, che hanno colpito in pieno il parabrezza anteriore frantumandolo in mille pezzi. Attimi di grande tensione con l'autista salvo per miracolo. In quel momento per fortuna non c'era nessun passeggero a bordo del bus. La linea in questione è la P11N che da Monterusciello arriva ogni giorno a via Fasano nei pressi del mercato ittico all'ingrosso di Pozzuoli. Il mezzo dopo l'atto vandalico era inutilizzabile per iniziare la tratta con l'autista costretto a riportarlo in deposito. La Ctp ha, poi, successivamente depositato una denuncia contro ignoti presso le forze dell'ordine.

LEGGI ANCHE Cinque infermieri contagiati all'ospedale di Pozzuoli

«Purtroppo ci risiamo, sempre la stessa storia, ennesima sassaiola, ennesimo atto becero a danno della collettività - spiega Pierino Ferraiuolo, segretario regionale della Uil Trasporti -. Un fenomeno che è aumentato ancora di più nell’ultimo periodo, infatti, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, episodi simili si registrano quasi quotidianamente. La domanda da farsi è cosa ci facevano questi vandali per strada? Con le restrizioni in atto, conseguenti all’emergenza sanitaria del Covid-19, non si capisce come sia possibile rilevare persone in strada, senza alcuna motivazione e a qualsiasi ora, che scorrazzano indisturbati assumendo atteggiamenti simili che, oltretutto, restano sempre impuniti. Al riguardo, l’episodio in questione, avvenuto alle ore 5 del mattino a Monterusciello, è emblematico del contesto descritto. Fortunatamente l’autobus era vuoto e non c’è stata alcuna conseguenza per il lavoratore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA