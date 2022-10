Cuccioli abbandonati tra i rifiuti a Casoria, salvati da uno spazzino

Una scatola con cinque cuccioli, messi al sicuro, dopo essere stati abbandonati nel peggiore dei modi. E’ la foto pubblicata sul profilo social del primo cittadino di Casoria Raffaele Bene che sta conquistando, in pochi minuti, centinaia di like. Questa mattina, durante le attività di prelievo dei rifiuti, un operatore si è accorto della presenza dei cagnolini abbandonati, proprio tra la spazzatura. Il loro guaire probabilmente ha attirato la sua attenzione, poi solo l’incredulità nel rendersi conto con quanta crudeltà erano stati abbandonati.

Due sono completamente neri, due bianchi e uno è macchiato con entrambi i colori. Il sindaco Raffaele Bene si è assicurato che venissero tratti in salvo, contattando la polizia municipale e i volontari della associazione Oipa. Commenta Bene: «Abbiamo attivato la procedura per mettere in sicurezza questi cani e poter assicurare loro un ricovero». Tra i commenti tanti si chiedono come si possa avere avuto il coraggio di abbandonarli: «Mi sono trovata sul posto stamattina quando lo spazzino li ha trovati e presi per metterli in salvo e poi avvisato chi di competenza. Vedere quelle anime piccole e indifese è stato uno strazio! La cattiveria umana non ha limiti», e ancora: «Sindaco complimenti, l’essere che ha abbandonato questi cuccioli ha anche il mio disprezzo e gli dico: ricordati che esiste il karma!».