Il napoletano Diego Cuccurullo ai vertici della Chirurgia italiana

Il chirurgo napoletano Diego Cuccurullo è stato eletto presidente della Sice, Società italiana di Chirurgia endoscopica e Nuove tecnologie. Cuccurullo è allievo di Franco Corcione, decano della Chirurgia in Italia e in Camoania. La Sice è la più importante Società scientifica italiana nel campo della chirurgia mini-invasiva, e rappresenta più di 700 chirurghi italiani impegnati nella diffusione delle nuove tecnologie (endo-laparoscopiche) nella pratica chirurgica, con una mission particolarmente rivolta alla formazione dei giovani chirurghi. Ha avuto tra i precedenti Presidenti i più importanti e riconosciuti chirurghi italiani, tra i quali Morino, Montori, Basso, Croce, Melotti e lo stesso Corcion, come detto maestro e mentore di Cuccurullo.

La Società si è riunita a Palermo il 23 e 24 Settembre in occasione del xx Congresso nazionale, coincidente con il trentennale della Società, per uno dei primi eventi che hanno segnato il ritorno in presenza dei partecipanti. Le votazioni tra gli iscritti hanno visto la netta affermazione di Diego Cuccurullo, eletto con maggioranza assoluta.Un motivo di orgoglio per il riconoscimento della chirurgia campana e di una scuola chirurgia che torna ad avere rappresentanti a capiscuola riconosciuti in tutta Italia e dunque in Europa.

