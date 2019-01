Culle e posti letto aggiunti, agenti in corsia all'ospedale Santobono di Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 9 Gennaio 2019, 07:00

Al Santobono arriva la polizia. A far intervenire gli agenti è il papà di un bambino ricoverato in pediatria d'urgenza, che chiama il 113 quando nella stanza viene sistemata un'altra culla. Il sesto posto aggiunto. Il reparto è pieno, il pronto soccorso affollato. Qui l'attesa sfiora i 70 minuti per i piccoli pazienti avvolti nelle coperte, fra le braccia dei genitori, classificati con codice verde. Alle 13.30 si contano 275 casi trattati nelle ultime 24 ore, oltre 1500 in una settimana tra cui quasi 150 ricoveri che spingono la direzione sanitaria ad adottare un piano per «l'emergenza virosi respiratorie anno 2019»; mentre i sindacati aggiornano i dati sulle barelle e i soprannumerari: «Tredici nelle pediatrie, altri tre nell'osservazione breve intensiva, uno in cardiologia e pneumologia», riepiloga Pasquale Volatile, della rsu. Ma i disagi sono collegati anche alle carenze nella rete complessiva di assistenza.