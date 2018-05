Venerdì 25 Maggio 2018, 19:58 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 19:58

Una linea ferroviaria, «Cuma Express», per promuovere il turismo nei Campi Flegrei. È quanto è stato annunciato oggi nel corso degli Stati generali dei Trasporti: il collegamento, attivato con mezzi della Eav, permetterà di raggiungere da Napoli il Parco archeologico dei Campi Flegrei e sarà effettuato nei giorni di domenica e festivi, con otto corse al giorno per senso di marcia da Montesanto a Cuma. «Con soddisfazione apprendo l'attivazione dal 1 luglio della linea ferroviaria "Cuma Express" - ha detto Paolo Giulierini, direttore del Parco - Un servizio che nasce nell'ottica di valorizzazione di una rete monumentale e territoriale dalla forte vocazione turistica. Stiamo lavorando in sinergia con altri enti, come Regione ed Eav, per rendere facili i collegamenti tra l'area flegrea e quella napoletana. Siamo in una fase sperimentale. Lo considero un buon primo passo, verso l'estensione dell'esercizio per tutta la settimana». «È un modello che altrove ha già dato buoni risultati - ha concluso Giulierini - e siamo fiduciosi che ne darà anche in terra flegrea».I treni effettueranno fermate nelle stazioni di Mostra; Pozzuoli (dove sarà possibile visitare il Macellum e l'Anfiteatro Flavio, oltre al Rione Terra); Fusaro (da qui è possibile raggiungere il Parco archeologico delle Terme di Baia); Torregaveta; e Cuma (da qui parte la visita per gli Scavi e per la Foresta regionale). Il biglietto si potrà acquistare sulla piattaforma online dell'Eav insieme ad un voucher che consentirà di ottenere, presso l'ingresso dei siti del Parco archeologico dei Campi Flegrei, il biglietto di ingresso valido per la visita. Il ticket prevede l'opzione, nella data prevista per il viaggio di andata e/o di ritorno, di scendere alle fermate intermedie e riprendere il viaggio con un'altra corsa, così da poter dare la possibilità di visitare più luoghi di interesse.