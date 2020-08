Cumana senza personale, 14 treni soppressi sulle vie del mare

Sono ben 14 i treni soppressi dalla tarda mattinata di oggi e fino a stasera sulla linea Cumana da Montesanto a Torregaveta, mentre, sono due i convogli cancellati sulla Circumflegrea. Il motivo è legato alla carenza di personale sui treni e, quindi, di macchinisti e capotreni dovuta a ferie, malattie e congedi parentali, che ha in pratica costretto la direzione dell'Eav a prendere questa decisione in una domenica d'agosto e in piena estate. Disagi e attese, dunque, dalla tarda mattina di oggi per i pendolari che dal centro di Napoli si riversano verso Lucrino, Bacoli e Torregaveta per andare a mare.

LEGGI ANCHE Appartamento in fiamme, donna salvata

Oggi, inoltre, è stata anche completamente interrotta per tutta la giornata la linea tra Licola e Quarto della Circumflegrea per la carenza, invece, in questo caso del personale di stazione che ha costretto l'Ente Autonomo Volturno a spostare il capostazione da Licola a Quarto e a chiudere la tratta. Un servizio di bus ha collegato, poi, Quarto con le stazioni di Quarto Officina, Grotta del Sole e Licola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA