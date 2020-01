POZZUOLI. La linea della ferrovia Cumana questa mattina è rimasta sospesa per circa un'ora per un infortunio capitato ad una donna anziana alla stazione di Arco Felice. Erano le ore 12,20 circa quando il convoglio partito da Montesanto e diretto a Torregaveta è giunto appunto ad Arco Felice. Una volta aperte le porte la signora stava per scendere ma è scivolata non potendo più muoversi da terra per delle fratture che ha riportato. E' stato allertato il 118 che di lì a poco è giunto sul posto e ha recuperato la donna, poi, trasportata all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Il treno ha potuto riprendere la sua corsa solo dopo più di mezz'ora. Inoltrre, l'Eav ha soppresso il treno in partenza alle ore 13,20 da Torregaveta per Montesanto e quello delle ore 14,01 da Montesanto per Torregaveta. © RIPRODUZIONE RISERVATA