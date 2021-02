Cumana interrotta tra Cantieri e Torregaveta per un problema a due treni

Linea Cumana interrotta dalle ore 11,50 di questa mattina nel tratto tra Cantieri e Torregaveta. Il motivo secondo quanto riferito dalla sala operativa dell'Eav è dovuto ad un problema riportato da due pantografi di due distinti treni che hanno probabilmente inforcato qualche cosa sulla linea elettrica aerea. I due convogli sono riusciti ad arrivare alla stazione di Torregaveta.

Sul posto ci sono i tecnici dell'Ente Autonomo Volturno. La circolazione ferroviaria per questo motivo al momento vede i treni in partenza da Montesanto che limiteranno la corsa a Cantieri e ripartiranno dalla stessa stazione in direzione di Napoli. Nel frattempo è stato istituito il servizio automobilistico sostituitivo con bus da Torregaveta a Cantieri.

Ultimo aggiornamento: 14:11

