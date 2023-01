Cumana, ripresa la circolazione: rimosso il treno in avaria sui binari

Rimosso il treno fermo sui binari e ripristinata la normale circolazione ferroviaria lungo le linee flegree gestite dall'Ente Autonomo Volturno (EAV). A comunicarlo è la stessa Eav che fa sapere come «dalle ore 17:03 la circolazione ferroviaria da Torregaveta per Montesanto è ripresa regolarmente. Il treno delle ore 15:54 da Torregaveta per Montesanto è ripartito da Agnano con 43 minuti di ritardo».

Il disservizio era stato causato da un malfunzionamento su uno dei treni, che si era fermato nella stazione Edenlandia. Il guasto aveva impedito la circolazione nella tratta Fuorigrotta-Agnano.