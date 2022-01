Cumana, stazione di Baia: 25 anni per sbloccare l'incompiuta

Una stazione archeologica sotterranea, la prima della linea Cumana Eav che collega l'area flegrea con Napoli: è svolta per la nuova fermata di Baia. Per l'opera incompiuta - a causa di contenziosi e lunghi iter burocratici si prospetta per l'estate la ripresa dei lavori, e la conclusione entro il 2024. La Regione Campania e la ditta esecutrice hanno conseguito un accordo che sarà depositato domani in tribunale al fine di sanare un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati