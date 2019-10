Mercoledì 9 Ottobre 2019, 13:02

Davanti all’Istituto Pertini-Don Guanella in via Don Pino Puglisi, a Scampia cumuli di spazzatura e pattume. Sono due gli ingressi dell’Istituto, entrambi sommersi dai rifiuti. Una vergogna senza precedenti. Alfredo di Domenico, noto come Bukaman per le denunce sulle numerose buche a Napoli, denuncia: «All’ingresso della scuola c'è uno spettacolo indecente per genitori e bambini. I docenti dovrebbero muoversi e organizzare una manifestazione, sollevare la questione con il Comune di Napoli affinché intervenga».C’è intanto chi non è d’accordo in un’azione di volontariato e chiede l’intervento delle Istituzioni: «Non è compito nostro rimuovere i rifiuti – reclama Antonio – paghiamo delle imposte annue affinché lo faccia l’azienda preposta, è giusto che intervenga il Comune ed in tempi brevi».