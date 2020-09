Sono arrivati oggi sotto il sole cocente di un settembre ferragostano, in Piazza Municipio, i ciclisti della Cuneo - Napoli, il raid cicloturistico organizzato dal senatore piemontese Michelino Davico, per il programma 'LaStoriainBici'. Sette frazioni, da Cuneo a Napoli appunto, sotto l'input gentilmente provocatorio di quella battuta - 'sono un uomo di mondo, ho fatto tre anni di militare a Cuneo' - del nostro Totò, la cui immagine ha fatto ammiccante mostra di sè, disegnata come è stata sulla shirt di ordinanza dei partecipanti.

Tutti uomini di mondo inteso come di vivere civile e di ciclismo, niente guapparia, che con il volano della bicicletta hanno traversato mezza Italia, per borghi e città, panorami e ricordi, ciclismo e non solo ciclismo, storia e modernità. Le due ruote senza motore per fermarsi a Portofino, a Quarto dei Mille, sul Bracco, a Carrara, a San Gimignano, a Viterbo, a Tivoli, a Montecassino e Mignano Montelungo, a Roccamonfina e Caserta, fino a Napoli, bel sol desiato.



in bici si soffre uguali, con la Cuneo - Napoli, che è quarta edizione di un format lodevole, il ciclismo diventa ancor più il mezzo trainante per scoprire, o anche riscoprire, quel mondo immenso recondito, fuori dai circuiti poniamo autostradali, di cui l' Italia è depositaria straordinaria.

E stasera, sulla Terrazza del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo, con Gianfranco Coppola e Angelo Damiano fra gli altri ospiti, sarà il tempo seducente per parlare di ciclismo e memorie, e memorie di ciclismo, a cielo (e cuore) aperto.

