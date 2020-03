La Corte di Appello di Napoli (VIII Sezione Penale), competente in materia di estradizione, ha disposto con ordinanza l'immediata liberazione del 30enne arrestato dalla Polizia di Stato a Massa di Somma ( Napoli). Lo rende noto l'avvocato Gennaro Toscano difensore del 30enne. L'uomo era stato bloccato domenica sera nel comune vesuviano dagli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il 30enne era ricercato dal 2 marzo di quest'anno dalle autorità francesi per l'omicidio del cuoco napoletano V.B. ritrovato cadavere nel settembre 2019 nelle campagne della cittadina di Montalieu Vercieu in Francia.

