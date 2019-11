Una banca del cuore contro il rischio infarto, screening gratuito a Napoli

Fino a mercoledì 13 novembre, dalle 9 alle 19, un "Jumbo truck" sarà per tre giorni in piazza Vittoria (altezza Colonna spezzata), a Napoli, per consentire lo screening cardiologico gratuito a tutti i cittadini che ne faranno richiesta. Durante la manifestazione, saranno offerti gratuitamente: screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame elettrocardiografico e screening aritmico; una stampa dell’elettrocardiogramma con tutti i valori pressori e anamnestici presenti su BancomHeart; lo screening metabolico con il rilievo (estemporaneo) di 9 parametri metabolici con una sola goccia di sangue: colesterolo totale, trigliceridi, colesterolo Hdl, rapporto colesterolo Hdl/Ldl, colesterolo Ldl, colesterolo non Hdl, glicemia, emoglobina glicata e uricemia; la stampa del profilo glicidico, lipidico, uricemico e del proprio rischio cardiovascolare; la consegna del kit di 11 opuscoli di prevenzione cardiovascolare realizzati dalla Fondazione per il Tuo cuore, il rilascio gratuito della card BancomHeart attiva.



Il progetto Banca del Cuore è ideato da Michele Gulizia e coordinato dalla Fondazione per il Tuo cuore, a tutti i cittadini che afferiranno al Truck verrà consegnata una BancomHeart personale, una card che permette l’accesso 24 ore su 24 al proprio elettrocardiogramma, ai valori della pressione arteriosa, alle patologie sofferte, alle terapie assunte, agli stili di vita praticati e a tutti gli esami cardiologici e di laboratorio eseguiti. Tutti i dati verranno custoditi in una “cassaforte” virtuale.



All'interno del Truck Tour, oltre allo spazio dedicato agli esami clinici, ci sarà un'area attrezzata per eventi divulgativi sulla prevenzione cardiovascolare rivolti ai cittadini oltre ad incontri, dibattiti e tavole rotonde scientifiche con i medici locali sul tema della prevenzione cardiovascolare, della lotta all’ictus cardioembolico da fibrillazione atriale, alla prevenzione dell’arresto cardiaco improvviso e alla progressione della cardiopatia ischemica.



“La Banca del Cuore rappresenta un modo innovativo per conoscere il proprio stato di salute cardiovascolare e il miglior mezzo per prevenire concretamente l’insorgenza di un infarto al cuore, di una patologia cardiovascolare come l’ipertensione arteriosa, la fibrillazione atriale o lo scompenso cardiaco e permette, anche, la prevenzione e il controllo del diabete", sottolinea Gulizia, presidente della "Fondazione per il tuo cuore" dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco). Cesare Baldi, presidente regionale Anmco, aggiunge: “Siamo stati da subito entusiasti di questa iniziativa, il Truck Tour Banca del Cuore è un'importante operazione di cultura preventiva". E Fortunato Scotto di Uccio, consigliere nazionale Anmco, conclude: “Il prevenire le malattie cardiologiche, in accordo con le conoscenze scientifiche attualmente maturate fa parte di un pensiero più ampio: il benessere dei cittadini della nostra regione e dei tanti che la visitano”.



La campagna è attiva anche sui social con l’hashtag #bancadelcuore2019. Ultimo aggiornamento: 21:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA