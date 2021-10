Cura dell'Alzheimer, il progetto dei Farmacisti fa tappa a Ponticelli

Oggi la quinta tappa a Ponticelli (Farmacia Acampora) del progetto Eldercare per la prevenzione e la cura dell'Alzheimer promosso dall’Ordine dei farmacisti della provincia di Napoli. Il progetto prevede un ecodoppler dei tronchi sopraortici, un elettrocardiogramma, una visita geriatrica, una visita con uno psicologo e la somministrazione di un questionario sulle abitudini alimentari dell’ anziano. È nata da una collaborazione con la società italiana di Geriatria, Ordine dei farmacisti della provincia di Napoli e Fondazione dell’ordine dei farmacisti della provincia di Napoli e che ha preparato il questionario sulle abitudini alimentari.

Il tutto si tradurrà nella pubblicazione di uno studio scientifico. «Iniziativa importante in quanto sensibilizza i cittadini su aspetti del proprio stato di salute, molte volte sottovalutati, ma che sottointendono l'inizio di malattie croniche importanti. L' equipe, formata da farmacisti, medici e psicologi, ha accolto i pazienti creando non solo un momento di educazione sanitaria ma gli stessi si sono sentiti compresi e coccolati nelle loro disabilità. Un vero successo per la professione dei farmacisti napoletani, guidati dal presidente Vincenzo Santagada, sempre teso a valorizzare la categoria dei farmacisti accanto ai più deboli per dare “una speranza per tutti”», commentano Anna Acampora e Gennaro Maria Nocera.