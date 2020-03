«Le imprese, soprattutto le Pmi, e i professionisti rappresentano l’ossatura del tessuto economico italiano. Lasciarle fuori dal campo d’intervento del decreto Cura Italia è sbagliato e non potrà che portare a una crisi dell’intero sistema nazionale. Sono necessari interventi tempestivi e concreti, la maggior parte delle aziende ha bloccato l'attività e i professionisti stanno lavorando al minimo». Lo ha detto Antonio Tuccillo, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, aprendo il primo webinair su “Il Decreto Cura Italia: le agevolazioni per imprese e professionisti”, promosso da Francesco Corbello (membro della Commissione Internazionalizzazione dell’Ordine di Napoli Nord e consulente economico nell’Emirato di Dubai) e organizzato sulla piattaforma Zoom dall’Odcec Napoli Nord.



«Le problematiche del decreto purtroppo sono numerose e si aggiungono a quanto già non funzionava prima dell’emergenza sanitaria: un cuneo fiscale troppo alto e una burocrazia che impedisce di fare anche i più elementari passi in avanti. Mi preoccupa - ha aggiunto - inoltre, la condizione delle giovani lavoratori autonomi, messi all’angolo dal Cura Italia. Crediamo che sia necessario più coraggio, serve un intervento rivoluzionario per professionisti e imprenditori».



«Questo webinar - ha evidenziato Tuccillo - ci ha consentito di orientare il nostro Ordine professionale verso l’innovazione: chissà che questa drammatica emergenza sanitaria non possa rivelarsi un’opportunità per snellire le procedure legate anche alle nostre attività professionali come la formazione e l’aggiornamento». Le relazioni sono state affidate agli esperti Rosa D’Angiolella, Sergio Di Meo e Giancarlo Falco. Alla discussione hanno contribuito anche i presidenti delle commissioni di studio dell’Odcec Napoli Nord. © RIPRODUZIONE RISERVATA