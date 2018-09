CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 7 Settembre 2018, 23:00

Prestazioni sanitarie per pazienti deceduti. Un fiume di denaro sbloccato per anni grazie al via libera di dirigenti Asl, di commissari e controllori che avrebbero potuto e dovuto interrompere l’ennesimo sacco alla sanità campana. È quanto emerso dalle pieghe di un’indagine al momento ancora top secret, che punta a verificare l’esistenza di un gruppo di faccendieri in grado di lucrare sulle prestazioni sanitarie, vai al capitolo erogazioni assistenza domiciliare. Chiara ed allarmante l’ipotesi investigativa: per anni, sono state costruite posizioni di assistiti a domicilio in modo del tutto fittizio, con documenti che però sono stati ritenuti validi al punto da sbloccare esborsi e finanziamenti. E non è tutto. C’è un altro filone di questa stessa inchiesta che riguarda il capitolo finanziamento ai morti e che si è riproposto con uno schema giù visto da queste parti, evidentemente un metodo consolidato nel tempo: quando moriva un paziente titolare di cure a domicilio, la prestazione sanitaria non veniva interrotto. Anzi: veniva protratta attraverso carte false, sulla scorta di un sistema che ora vede finire al centro di un’inchiesta giudiziaria nomi eccellenti della sanità campana. Ma andiamo con ordine, a ripercorrere alcuni punti cardine del nuovo scandalo a metà strada tra mala gestione e sprechi in materia sanitaria. Stando a quanto risulta al Mattino, i carabinieri hanno deferito alla Procura di Napoli Nord ben 24 nomi. Si tratta di personaggi eccellenti, tra direttori generali, commissari, dirigenti della Asl Napoli due. Falso, truffa, abuso d’ufficio sono solo alcune delle ipotesi di reato, su cui i carabinieri informano l’autorità giudiziaria guidata dal procuratore Francesco Greco.IL TESORETTOE non si tratta di un giro di spesa di poche migliaia di euro. Anzi. Stando allo screening finora effettuato dai carabinieri, il danno calcolato finora arriva quasi a sfiorare il tetto dei trenta milioni di euro. Soldi spesi per cure a domicilio non dovute, pratiche gonfiate a tavolino o - in decine e decine di casi - attribuite a soggetti defunti da tempo.