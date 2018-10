Custode aggredito a scuola, denunciati i due studenti: il più piccolo ha 14 anni

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 16:18

Sono stati denunciati i due minori ritenuti responsabili dell'aggressione ai danni del custode dell'istituto tecnico industriale Enrico Medi di San Giorgio a Cremano: si tratta di un 17enne del quartiere napoletano di San Giovanni a Teduccio e di un 14enne di Massa di Somma.L'episodio è avvenuto ieri intorno alle 13 quando i due si sono introdotti all'interno del plesso scolastico in via Buongiovanni ma riconosciuti da due docenti come estranei, non iscritti a quell'istituto, sono stati accompagnati fuori. Poco dopo sono ritornati e, sorpresi nel piazzale interno dal custode che li ha invitati ad allontanarsi, hanno iniziato ad aggredirlo colpendolo violentemente al volto con un corpo contundente oltre che con calci e pugni, fino a farlo cadere a terra privo di sensi. Quindi, i due minori si sono allontanati velocemente scavalcando le inferriate dell'istituto.Sull'episodio è intervenuta la polizia di Stato: agenti del locale commissariato hanno diramato alle pattuglie presenti sul territorio le dettagliate descrizioni dei due ragazzini, raccolte anche da immagini visionate dalla video sorveglianza. Una pattuglia dei falchi del commissariato li ha intercettati e bloccati in via Cupa San Michele. I due aggressori dopo la denuncia sono stati riaffidati ai genitori. L'accusa nei loro confronti è di invasione di edificio pubblico, lesioni personali e minacce a incaricato di pubblico servizio. La vittima è stata refertata presso l'ospedale Maresca di Torre del Greco con una prognosi di 21 giorni.