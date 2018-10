Giovedì 18 Ottobre 2018, 21:35

PIANO DI SORRENTO - Quando ha trovato il portafoglio nel parco della villa di cui è custode, non ha avuto esitazioni: l'ha preso e consegnato alle forze dell'ordine che l'hanno a loro volta restituito al legittimo proprietario. Protagonista di questa storia di onestà e senso civico è Mimmo Mascolo, custode di villa Fondi, l'antica residenza nobiliare oggi di proprietà del Comune di Piano di Sorrento.Nel parco, uno splendido giardino frequentato quotidianamente da decine di visitatori attirati dal verde e dalla vista mozzafiato su Marina di Cassano, Mascolo ha trovato un portafoglio contenente alcune carte di credito, con ogni probabilità smarrito dal misterioso proprietario. Non solo: all'interno c'erano anche 350 euro in contanti. Un bella cifra che, tuttavia, non ha minimamente scalfito il carattere adamantino del custode di villa Fondi. L'uomo, dunque, ha preso il portafoglio e l'ha immediatamente consegnato a una pattuglia dei carabinieri che proprio in quel momento transitava nei pressi della villa comunale di Piano.Ben presto i militari hanno identificato e rintracciato il proprietario: si tratta di un giovane di 18 anni che agli uomini dell'Arma ha spiegato di aver smarrito il portafoglio nel quale era custodito il denaro necessario per acquistare alcuni libri universitari. A dare notizia della vicenda è stato Vincenzo Iaccarino, sindaco di Piano di Sorrento, che non ha perso l'occasione per rendere merito al fedele dipendente comunale: «Complimenti a Mimmo Mascolo», ha scritto il primo cittadino sulla sua pagina Facebook.