Martedì 6 Marzo 2018, 08:39 - Ultimo aggiornamento: 06-03-2018 08:43

A conclusione di indagini coordinate dalla Dda della Procura, personale della Dia sta eseguendo un’ordinanza di applicazione di misura coercitiva nei confronti di Bruno Potenza, 56 anni, detenuto a Santa Maria Capua Vetere, e Maurizio Di Napoli, 42 anni, agli arresti domiciliari. Potenza è ritenuto responsabile di favoreggiamento aggravato nei confronti di Antonio Lo Russo, già esponente di vertice dell’omonimo clan ed oggi collaboratore di giustizia. In particolare, durante il periodo della latitanza di Lo Russo durato dal maggio 2010 all’aprile 2014, Potenza riceveva da questi la somma di 500mila euro, consapevole che si trattasse di parte della cassa del clan, al fine di aiutare il Lo Russo a “diversificare” i rischi di sequestro da parte dell’autorità giudiziaria.Inoltre Potenza e Di Napoli sono ritenuti responsabili di interposizione fittizia di beni, avendo il primo attribuito fittiziamente al secondo la titolarità della società cui è riconducibile l’attività di ristorazione-sala per ricevimenti chiamata "Villa delle Ninfe" con sede a Pozzuoli, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione. In particolare, nell’ambito delle indagini, supportate come detto da attività tecniche, oltre che da mirati accertamenti patrimoniali, emergeva che la gestione del ristorante, ad onta della formale conclusione di un contratto di fitto d’azienda con una società apparentemente “terza”, era sempre stata di Bruno Potenza, anche durante la detenzione di quest’ultimo.Non è la prima volta che i beni riferibili ai fratelli Potenza, famiglia della zona di Santa Lucia storicamente dedita al contrabbando di sigarette fino agli anni ’90, poi stabilmente dedita all’usura nel cui ambito investiva gli stessi proventi così accumulati negli anni, sono stati oggetto di sequestro. A luglio del 2017 erano stati sequestrati ai fratelli Potenza vari beni, tra i quali il ristorante Villa delle Ninfe, per un valore di circa 20 milioni di euro.