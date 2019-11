«Sei dopata, così per colpa dei bulli del web ho lasciato il nuoto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Voglio che la mia storia sia da monito per i miei coetanei per potersi difendere dai bulli».oggi ha 14 anni, studia al liceo classico ma non riesce a superare il trauma di ciò che le è accaduto due anni fa, quando è rimasta vittima di cyberbullismo a causa della sua passione per il nuoto. Una passione che è stata costretta ad abbandonare per le minacce e le accuse subite sul web. Oggi, in occasione della conferenza multidisciplinare Napoli contro il crimine in programma, a partire dalle 9.30, al Maschio Angioino, la 14enne racconterà la terribile esperienza vissuta, accompagnata dalla vittimologa che l'ha seguitae dalla presidente dell'associazione Artur, che ne ha raccolto la testimonianza.Tutto è cominciato due anni fa, quando Maria Rosaria, originaria di(in provincia di Salerno), aveva 12 anni. Appassionata di nuoto sin da piccola (è entrata in una vasca a soli 3 anni), ha cominciato a praticarlo a livello agonistico dall'età di 7 anni, come spiega mamma Maria, 38 anni, che la segue in ogni gara. A dispetto della giovanissima età, la ragazza era riuscita a diventare il vanto della sua cittadina per aver conseguito nel 2017 la qualificazione per i campionati italiani giovanili di nuoto al 100 farfalla con un tempo di 1.07.56 e ai 200 farfalla con un tempo di 2.28.35. Traguardi che le hanno permesso di arrivare a marzo 2018 a sfidare concorrenti venuti da tutta Italia a Riccione. Ma è lì che è iniziato il suo incubo. «I successi di mia figlia davano fastidio a qualcuno - racconta la madre - che ha iniziato a inviarle messaggi sul sito Thiscrusch.com (un social popolare tra gli adolescenti che permette di mandare messaggi in anonimato, ndr) rivolgendole accuse, insulti e minacce». Ben 22 i messaggi arrivati in un solo giorno alla vigilia delle gare. «Mi dicevano che ero dopata e che solo barando ero riuscita ad arrivare ai campionati italiani. In realtà non vedevo invidia intorno a me e ho sempre creduto nell'amicizia. Così ebbi un crollo psicologico e decisi di disattivare il mio account sul sito», ricorda. Ma l'incubo non era finito. La 14enne si classifica dodicesima tra i giovani atleti italiani e questo scatena un nuovo attacco in rete. Stavolta è un'amica di Maria Rosaria a ricevere messaggi diretti a lei: «Stai attenta ai controlli antidoping, abbiamo avvisato chi di dovere». «Controlli ai quali mia figlia è risultata pulita - precisa la madre - ma nonostante ciò qualcuno è riuscito a distruggere il suo sogno». La ragazza ha smesso di nuotare e di seguire il suo mito,, che ha incontrato alla Scandone due anni fa: «Dopo le denunce ai carabinieri il caso è stato archiviato, ma i danni restano. Ecco perché voglio raccontare la mia storia, per far sì che non accada ad altri ragazzi».«La storia di Maria Rosaria si inscrive nel paradigma di quanto le tecnologie possano nuocere - dice Maria Luisa Iavarone, presidente associazione Artur - quello che le è accaduto è un atto di bullismo di rete, che ha compromesso la vita di questa giovane atleta. Perciò c'è l'urgenza di trovare filtri protettivi». La vittimologa Barone spiega: «Il mio percorso è stato complesso, vivendo in simbiosi con lei e la madre. Purtroppo ogni entità che si occupa di casi del genere è scollegata, quando c'è una vittima continua ad esserlo da sola. La prova è il fatto che Maria Rosaria non mette più la cuffia per andare in piscina, ma per ascoltare la musica».