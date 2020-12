Il gruppo di attivisti FreeCremano, nato da poche settimane, ha scelto il suo referente. Si tratta di Danilo Roberto Cascone, ex consigliere comunale e della Città metropolitana di Napoli noto per le sue battaglie politiche che conduce da anni sul territorio. La compagine sangiorgese, costola dell'associazione “FreeBacoli”, si è complimentata col suo neo-referente attraverso i propri canali social per l'incarico conferito che sarà «a carattere temporaneo per favorire la crescita collettiva».

«Sono onorato di essere stato chiamato a rappresentare in queste prime fasi - dichiara lo stesso Cascone - un gruppo di cittadini giovane, competente e pieno di entusiasmo. Il progetto FreeCremano è uno spazio libero dove ogni cittadino può esprimersi. Il tutto nasce dall'esigenza di dover ricostruire il senso di comunità, attraverso una partecipazione attiva dei cittadini e con progetti e iniziative tesi esclusivamente al raggiungimento del bene comune. Cercheremo di realizzare le nostre idee attraverso il dialogo costruttivo con le Istituzioni, nelle quali riconosciamo il ruolo di luoghi deputati al confronto democratico della cittadinanza».

La nomina di Cascone è stata accolta con entusiasmo anche dal sindaco di Bacoli Josi Della Ragione, nonché uno dei fondatori di FreeBacoli: «Danilo è un esempio vivente di cittadinanza attiva, coerenza, impegno, dedizione. A lui faccio i miei migliori auguri affinché possa guidare e far crescere FreeCremano, nuovo spazio aperto alla cittadinanza attiva. L’esperienza nella pratica amministrativa, sommata ai valori della partecipazione, è un valore essenziale per costruire fondamenta forti e durature nel tempo. L’esempio di FreeBacoli, da 11 anni protagonista sul territorio, trova la sua linfa vitale proprio grazie alla solidità ed al dinamismo dell’associazione guidata dal presidente Antonio Piscopo. A Danilo tutto il mio ed il nostro sostegno».

