Da Beautiful a Pompei: Ronn Moss in visita agli Scavi

Da Beautiful a Pompei. L'attore Ronn Moss in visita agli Scavi. Per i turisti che hanno incrociato Ridge Forrester della soap opera statunitense, tra le antiche domus, è stata una vera sorpresa. In Italia per girare alcuni spot pubblicitari, Ronn Moss ha voluto esaudire il suo sogno sin da quando era bambino: «visitare l'antica città romana distrutta dal Vesuvio e conservata intatta dopo duemila anni. Come se il tempo si fosse fermato a quel 79 dopo Cristo». Il Ridge di Beautiful si è incantato davanti alla bellezza degli affreschi, ed incuriosito dalle immagini erotiche dipinte sulle pareti del Lupanare. Lo scatto di Ronn Moss nel Foro, postato dal Parco Archeologico di Pompei tra le stories di Facebook, è diventato virale in pochissimi minuti.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Ronn Moss ad Acerra: sarà il superospite alla sesta edizione... NUOVE STRADE Ronn Moss, l'ex Ridge di Beautiful a Verissimo: «Ecco... CINEMA Ronn Moss con Lino Banfi, la strana coppia al cinema:...