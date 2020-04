Coronavirus, al nord come infermiera la figlia di una vittima innocente dei clan

Da Casoria a Cuneo in trincea contro la pandemia. Su un treno diretto al Nord per lavorare in un ospedale dedicato all'emergenza c'è anche lei, Carmen Nollino, figlia di Andrea vittima innocente di camorra che il 26 giugno del 2012 rimase ucciso da un proiettile vagante sparato da bande criminali mentre come ogni mattina alle 8 si accingeva ad aprire le saracinesche del suo bar in largo San Mauro, a pochi passi dalla basilica. Una mattinata tremenda per la città di Casoria che non ha mai dimenticato Andrea. Un dolore immenso per la famiglia. E ora Carmen, all'epoca appena quindicenne, diventa un orgoglio cittadino.



A sei mesi dalla laurea in Infermieristica ha deciso con cinque amiche e colleghe poco piu che ventenni di prestare servizio in una struttura del cuneese. La notizia è rimbalzata sui social e in tanti hanno voluto congratularsi e salutare con un abbraccio virtuale «la piccola» Carmen. Ventitre anni, la sua è una decisione da adulta. Combattere in prima linea la pandemia. «È stata una decisione individuale in realtà, abbiamo fatto domanda per l'avviso pubblico nel nuovo Ospedale di Verduno attrezzato per pazienti Covid 19 positivi, nessuna sapeva dell'intenzione dell'altra, ma avere accanto un viso amico sarà una grande spinta. Ci daremo supporto. Ed è questa, personalmente, la prima grande esperienza lavorativa presso un ospedale statale».



Un pensiero per il tuo papà, come gli racconteresti quello che stai vivendo? «Mio padre è il perno principale della mia vita, ogni scelta, ogni pensiero viene mosso grazie all'immensa voglia di riscatto nei suoi confronti. Vorrei farlo rivivere in ogni mio gesto, è il mio angelo custode. Se sono qui è anche grazie a lui, per l'eredità più grande che mi abbia mai potuto lasciare: il senso della vita, il senso del coraggio, il prodigarsi per il prossimo, il senso di aiuto. Se chiedessi in giro qual è la prima cosa che ricordano di lui, ti risponderebbero sicuramente la sua grande disponibilità e altruismo, io voglio essere così. E spero che da lassù sia fiero di me. Lasciare la propria casa, la propria famiglia è difficile, ma per me è stato doveroso, non mi sento speciale, non mi sento un eroina, io sono semplicemente Carmen Nollino, infermiera che ha scelto di affrontare questo cammino».

