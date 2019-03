Da Ercolano a Reggio per uccidere la moglie: il dramma davanti alla scuola dei figli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 13 Marzo 2019, 07:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una missione di morte: da Ercolano a Reggio Calabria. Ciro Russo, 42 anni, ha tentato di uccidere l'ex moglie, 41 anni, dando fuoco all'auto con lei dentro, davanti a una scuola a Reggio Calabria. È poi fuggito ed è ricercato tra Calabria e Campania. La donna è ora ricoverata in gravi condizioni al Centro grandi ustionati di Brindisi, con il 70% del corpo ricoperto da ustioni. L'agguato ieri mattina alle 9 circa, in via Frangipane a Reggio di fronte all'omonimo liceo artistico, dove Russo era arrivato dopo aver percorso 500 chilometri in auto partendo da Ercolano.Era evaso dalla casa dei suoi genitori, dove era agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia. Quelle violenze contro la ex, la madre dei suoi due figli, a cui la donna aveva messo fine circa un anno fa, chiedendo la separazione. Una rottura, probabilmente, mai accettata dall'uomo che, in una escalation di violenza, ha portato all'agguato di eiri mattina.LA SEPARAZIONESecondo la ricostruzione della polizia di Reggio Calabria, la donna si trovava in via Frangipane, a bordo di una Citroen, ed aveva appena accompagnato a scuola uno dei suoi figli quando si è accorta dell'auto con a bordo il suo ex. Presa dal panico avrebbe tentato di fuggire, ma la sua auto sarebbe stata speronata dalla Hyundai di Russo e così sarebbe finita contro un muro. A questo punto l'uomo avrebbe aperto lo sportello, sparso nell'abitacolo benzina, per poi appiccare il fuoco, rientrare nella sua vettura e fuggire. Per qualche secondo la donna è rimasta in auto chiusa, mentre il fuoco si sviluppava: è stata liberata dall'intervento degli agenti di polizia. Poi dei vigili del fuoco hanno spento le fiamme.