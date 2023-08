Da Napoli a Bari per truffare un'anziana: arrestato 25enne

Un uomo di 25 anni di Napoli, con precedenti penali, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Bari per truffa aggravata ai danni di una anziana barese di 85 anni.

L'episodio risale al 6 dicembre scorso quando il 25enne assieme a dei complici ancora da identificare, avrebbe contattato la vittima dicendole che il figlio aveva causato un incidente stradale provocando danni per cinquemila euro da risarcire quanto prima. La pensionata, spaventata dall'accaduto e raggiunta a casa dal 25enne, ha consegnato 650 euro in contanti oltre a monili e gioielli del valore complessivo di quasi diecimila euro.

Utili alle indagini coordinate dalla procura di Bari e alla identificazione dell'uomo sono state non soltanto le immagini del sistema di videosorveglianza della zona a ridosso dell'abitazione della 85enne ma anche il ritrovamento - e il sequestro - nella sua casa di Napoli degli abiti indossati nel giorno della truffa.

L'ordinanza emessa dal tribunale di Bari che per l'uomo ha previsto gli arresti domiciliari, è stata notificata in carcere dove il 25enne si trova per altra causa.