Da Napoli a Roccaraso, lotta ai furbetti dello sci: in campo la Federazione

Di fronte alle ipotesi di beffare i controlli fingendosi atleti per andare liberamente a sciare a Roccaraso, scende in campo la federazione Sport Invernali che annuncia controlli severi e anche sanzioni. L'iniziativa è lodevole e degna di nota, però le armi a disposizione della Federazione sono pochissime e per niente affilate: il controllo sui tesseramenti tarocchi non può essere effettuato perché ciascuna società effettua le procedure dialogando direttamente con la Federazione nazionale; la verifica sull'effettiva partecipazione dei soli atleti di interesse nazionale agli allenamenti non viene realizzata dalla Federazione perché ogni singolo club autocertifica la presenza dei suoi atleti sulle piste e quindi può mandare a sciare chi gli pare; la severità delle eventuali sanzioni non può essere quantificata perché a livello locale non si può fare altro che segnalare eventuali violazioni alla federazione nazionale che poi può decidere se, e quando, intervenire con la giustizia sportiva.

Adesso comprendete perché il lodevole impegno della federazione locale, nella lotta ai furbetti dello sci, è paragonabile a una guerra combattuta senza armi?

Il presidente Fisi della Campania, Agostino Felsani, dopo aver letto sul Mattino di ieri che ci sarebbero tentativi di aggirare le norme ufficiali per correre a sciare a Roccaraso, ci ha tenuto a intervenire per chiarire che, così come spiegato ieri dalle colonne del nostro giornale: «È inutile cercare di contravvenire alle norme per andare sulle piste. A nessuno sarà consentito. Ed è anche inutile fare la corsa al tesseramento perché non basta essere tesserati per avere il permesso di andare sulle piste».

I concetti sono chiari e sono espressi con vigore perché Felsani ci tiene per davvero a dare un'immagine della federazione che riesce a bloccare ogni tentativo dei furbetti. Il presidente si coccola il movimento, piccolo ma tenace, che viene dalla Campania e che riesce ad imporsi nel mondo dello sci nazionale: «Abbiamo duecento ragazzi che sono nel giro delle gare nazionali e ci sono tanti giovani campioni che hanno già portato a casa risultati importanti. Sono loro che devono continuare a crescere, sono loro che devono avere il diritto di andare sulle piste: quelli sono atleti veri e hanno bisogno di allenarsi. Per il turismo ci sarà tempo e spazio nelle prossime settimane, spero. Ma per ora è giusto che solo chi ha bisogno di crescere vada sulle piste».

La nota dolente arriva sul fronte dei tesseramenti. I vertici sportivi locali non hanno il polso della situazione, spiegano di avere la sensazione che ci siano molte richieste recenti per iscrizioni alla federazione da parte di atleti master, quelli più grandi d'età, insomma, il che fa pensare che il tentativo sia proprio quello di andare a divertirsi aggirando le norme.

Sul fronte dei tesseramenti generali dall'inizio dell'anno, però un dato c'è: sono in drastica discesa dai tremila del 2019 ai 1.300 attuali. Non si sa, però, quanti siano ricorsi al tesseramento nelle ultime settimane.

Ci sarà severità nei controlli, annuncia la Federazione e il presidente spiega che per avere accesso a impianti e piste occorre una lista vidimata che riporta ogni singolo nome, compreso quello dell'allenatore. Ma chi compila questa lista? «Il responsabile del club che manda i ragazzi ad allenarsi, non la federazione», dice serenamente il presidente, il quale sostiene che la norma vale per tutto il Paese perché ci sono regioni nelle quali gli atleti di livello agonistico sono migliaia e la federazione non potrebbe predisporre la documentazione per tutti. D'accordo, ma in Campania gli atleti sono 200, non è possibile monitorarli ed evitare che ci siano altri furbi che fingono di allenarsi? Felsani tentenna: «Noi rispettiamo le norme nazionali. Però abbiamo chiesto ai club se, per piacere, ci danno gli elenchi dei loro atleti che vanno ad allenarsi».

Ultimo aggiornamento: 10:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA