Da Napoli a Torino nonostante i domiciliari: due rapinatori arrestati in ostello

I carabinieri hanno arrestato nella notte a Torino due ricercati di 35 e 47 anni, evasi a settembre dalle loro case, nel rione Sanità di Napoli, dove si trovavano ai domiciliari per una rapina. I due, con diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, sono stati scoperti In un ostello durante un controllo. Erano in possesso di documenti falsi che, seppur realizzati bene, non hanno tratto in inganno i militari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA