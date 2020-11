Napoli, da quasi un mese in casa con la famiglia senza assistenza: «Combattiamo da soli contro il Covid»

«E' avvilente restare abbandonati senza speranze e senza l'aiuto di nessuno. Non sappiamo più cosa fare ed a chi rivolgerci». Sono queste le parole disperate di Carmen (nome di fantasia) che insieme alla sua famiglia è chiusa in casa da quasi un mese. Nessuna visita e nessun tampone è stato effettuato su di lei, sul marito e sulla figlia che dallo scorso 22 ottobre combattono contro il covid. Tutti con sintomi e con febbre che solo in queste ultime ore, dopo oltre venti giorni di cortisone, gli sta dando tregua. Un vero calvario iniziato dopo essere stati contagiati dalla suocera, deceduta proprio a causa del virus. «Non si può combattere da soli contro questo mostro - commenta Carmen - che non ti da mai tregua. Abbiamo avuto tutti i sintomi e siamo stati assistiti in un primo momento solo dal nostro medico di base. E' stato lui ad inserirci nel sistema, dandoci nel frattempo la cura che dovevamo seguire. Da allora però non abbiamo avuto l'aiuto di nessuno. Abbiamo fatto solo un tampone privatamente ma l'Asl non ci ha mai dato ricontattati. Ogni notte torna la paura dell'aggravarsi della malattia e delle difficoltà respiratorie. Temiamo sempre il peggio e la cosa incredibile è che non possiamo confrontarci con nessun medico, per capire come comportarci. Abbiamo dovuto fare tutto da soli e siamo stremati. Mio marito non lavora da un mese ed è sempre tutto più complicato. Anche fare la spesa e provvedere ai bisogni di tutti i giorni. Per questo abbiamo deciso di continuare ad insistere chiedendo aiuto agli ospedali».

Una vera lotta contro il tempo e la solitudine che ha portato Carmen e la sua famiglia, a scrivere una mail all'ospedale Frullone. Poche righe per richiedere assistenza ed un tampone che possa finalmente attestare le loro condizioni. «Il nostro medico ci ha consigliato – dopo quasi un mese – di provare quest'ultima strada. Ormai non abbiamo altre speranze per poterne uscire e confrontandoci anche con il consigliere Agostino Romano della IX Municipalità, abbiamo ritenuto giusto tentare. Noi siamo stati fortunati perchè non abbiamo avuto complicazioni, ma ci sono tante altre persone che invece si sono aggravate e sono morte da sole. Tutto questo è scandaloso e va risolto al più presto. Se ci sono errori vanno corretti perchè tutti devono essere messi in condizione di affrontare la malattia con supporto ed assistenza medica».

Ultimo aggiornamento: 19:25

