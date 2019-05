Da questore a numero due della Polizia: promosso De Iesu, valzer di nomine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 13 Maggio 2019, 08:24

La notizia era già nota da settimane ai bene informati, ma ieri - nel chiostro della chiesa di San Vincenzo alla Sanità - se ne è avuta l'ufficializzazione. A fine mese il questore di Napoli Antonio De Iesu lascerà l'ufficio di via Medina per trasferirsi al Viminale. Nominato prefetto, sarà vicecapo della Polizia di Stato ed affiancherà dunque Franco Gabrielli.NUOVE NOMINEUna nomina prestigiosa, per De Iesu. Resta aperta, a questo punto, la corsa per la sua successione. Chi sarà il prossimo questore di Napoli? La voce più accreditata, al momento, resta quella che indica in Alessandro Giuliano - oggi dirigente dello «Sco», il Servizio centrale operativo - il nuovo numero uno di via Medina. Cinquantuno anni, Giuliano è il figlio di Boris, capo della Mobile di Palermo che nel 1979 fu ucciso dalla mafia. Oltre al suo nome, come successore di De Iesu a Napoli circola però anche quello dell'attuale questore di Catania, il napoletano Alberto Francini. Intanto a Napoli si sono già insediati altri due primi dirigenti della Polizia di Stato: sono il questore vicario, Marco Giambra (subentrato a Luigi Bonagura, diventato questore di Benevento), e il nuovo numero uno della Squadra mobile, Antonio Salvago, altro investigatore di primissimo livello (ha legato il suo nome a delicatissime inchieste sulle mafie).