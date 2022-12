Da Riccione a Napoli, il viaggio del 51enne agli arresti domiciliari

Fermato nei giorni del ponte dell’Immacolata. Lui è originario di Napoli e probabilmente la nostalgia ha avuto il sopravvento. Fatto sta che il 51enne, residente a Riccione, non avrebbe dovuto venire in città perché agli arresti domiciliari nella località emiliana. È stato invece fermato in via Germi, non lontano dalle Vele: inutilmente ha tentato di eludere il controllo, fornendo delle false generalità. Arrestato, dovrà rispondere di evasione e di false dichiarazioni sull’identità.