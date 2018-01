Da teppista a educatore di strada: Davide, il ragazzo anti-gang del Rione Sanità

Martedì 23 Gennaio 2018, 08:39 - Ultimo aggiornamento: 22 Gennaio, 23:18

«La criminalità nasce dalla mancanza di qualcosa. Nessuno si sveglia la mattina e decide di essere un criminale». Ne è convinto oggi Davide Marotta quando racconta della sua nuova vita. Dieci anni fa probabilmente sarebbe stato tra gli aggressori di Arturo, Ciro, Gaetano e tutti gli altri ragazzi vittime di violenza perpetrata da parte di loro coetanei. Forse all’epoca non le chiamavano ancora babygang, ma l’ebbrezza di «iniziare già da piccolo a sentirsi grande» era pressappoco la stessa. E Davide la conosce bene. A 16 anni abbandona la scuola del suo quartiere, la Sanità, perché crescendo in un posto così «credi che l’unica cosa che conti sia avere i soldi in tasca e di essere il più bullo, il più bello, ottenere tutto e subito con poca fatica». Serviranno 4 anni passati in strada a delinquere e una serie di incontri fortunati a fargli cambiare prospettiva, come quello con don Antonio Loffredo e gli attivisti della terza municipalità.Per strada Davide c’è ancora oggi. La sua missione adesso è educare. Per farlo è tornato perfino sui banchi di una scuola serale: è prossimo al diploma psicopedagogico. Percorrere 50 metri in sua compagnia senza che qualcuno si fermi a scambiare due chiacchiere è un’impresa impossibile. Ma dalle brighe si tiene lontano, piuttosto va a caccia di qualche ragazzino in cui vede riflessa l’immagine del suo passato. Come il bambino che mentre entra nel campetto di calcio comunale, cattedrale nel deserto dell’incuria in cui è lasciato l’unico polmone verde del rione, lo supplica di organizzare un altro torneo di calcetto. Uguale a quello realizzato ad agosto, nell’ambito di un progetto promosso dalla fondazione San Gennaro, che ha dato la possibilità a Davide di scegliere dieci bambini da coinvolgere in attività ricreative e culturali. «Li ho portati a visitare le Catacombe, il cimitero delle Fontanelle, e il Palazzo dello Spagnuolo per fargli acquisire consapevolezza del patrimonio artistico e culturale del nostro quartiere», dice fiero.«Continueremo il percorso iniziato con un evento pugilistico che si terrà il 24 febbraio alla scuola Caracciolo – spiega l’educatore – alcuni operatori del terzo settore accompagneranno i bambini dei plessi scolastici del territorio per una lezione di pugilato. La Box – ci tiene a sottolineare – contrariamente a quello che si crede è uno sport che ti forma molto e ti fa avere rispetto per chi hai di fronte». Lo sport per Davide è solo una delle attività che la scuola dovrebbe abbracciare. Immettere nelle ore scolastiche corsi di meccanica o falegnameria, che possano accompagnare i ragazzi verso un percorso di inserimento professionale una volta terminati gli studi, è un’altra delle alternative.La mancanza di risposte adeguate da parte delle istituzioni e dell’affetto che ogni genitore dovrebbe nutrire nei confronti di un figlio: Davide individua in questi due aspetti le ragioni che spingono oggi, come prima, gli adolescenti a compiere atti di violenza immotivata contro altri ragazzi. E quando non hai qualcuno che ti insegni a distinguere il bene dal male, prodotti televisivi come Gomorra diventano «un tutorial alla criminalità». Lui per fortuna una famiglia solida alle spalle l’ha avuta. Ed è proprio per non deludere due genitori che con il sudore del proprio lavoro hanno cercato di offrirgli una prospettiva migliore che ha trovato la forza di intraprendere una nuova strada. Di una cosa però è certo: chi vive e cresce in quartieri difficili ha sempre una marcia in più.