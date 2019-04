Giovedì 11 Aprile 2019, 12:55

La Città Metropolitana di Napoli investe in sicurezza stradale per quasi quattro milioni di euro.Gli interventi rigurdano la Circumvallazione esterna di Napoli, da Lago Patria a Volla, dove vengono investiti un milione e 230mila euro, l’area flegrea tra Arco Felice, Cassano e Ripuaria dei Camaldoli, mentre il terzo intervento riguarada le strade provinciali ricadenti nel territorio giuglianese e nell’area vesuviana, in particolare nel territorio di Boscoreale.I lavori comporteranno il ripristino dei piani viabili con particolare attenzione alle zone maggiormente dissestate e che presentano pericoli per la circolazione, e consisteranno nella rimozione della pavimentazione esistente e nei successivi riconsolidamento e riconfigurazione della struttura stradale, nel rifacimento della segnaletica orizzontale, nella pulizia e taglio dell’erba ai bordi della pavimentazione, oltre che nella messa in quota e pulizia di chiusini e caditoie.