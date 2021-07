Viola il divieto d'accesso in aree urbane, 43enne denunciato dalla polizia a Napoli

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo ma è stato raggiunto e bloccato. I poliziotti hanno accertato che l’uomo, un 43enne napoletano con precedenti di polizia, era destinatario di un provvedimento Dacur (divieto di accesso alle aree urbane) nell’area del Comune di Napoli che comprende corso Novara, corso Meridionale, corso Lucci e piazza Garibaldi emesso lo scorso 17 giugno dal Questore di Napoli e lo hanno denunciato per inosservanza agli obblighi cui è sottoposto.

