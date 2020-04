Dai domiciliari a Poggioreale per detenzione di droga e spaccio

I Carabinieri di Brusciano hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente I.C., 40enne del posto già sottoposto agli arresti domiciliari per il medesimo reato. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 492,00 grammi di crack, 59 di cocaina e 108 di marijuana.



Nell’abitazione anche 505 euro in contante ritenuto provento illecito e materiale vario utile al confezionamento.

Arrestato, il 40enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale.