Venerdì 5 Ottobre 2018, 10:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Furono sorpresi dall’eruzione mentre erano nella loro villa dal meraviglioso giardino. Il loro appuntamento con la morte avvenne nelle stanze della suntuosa domus. Il padrone di casa e la sua famiglia, per motivi ancora da accertare, non tentarono la fuga dall'eruzione. Scelsero di morire tra le pareti di casa. Scelta voluta o costretta da qualche impedimento? Il mistero sarà svelato dagli esperti. A Pompei riemergono nuovi cadaveri. La documentazione fotografica è stata condivisa, con i turisti social, dal direttore generale del Parco Archeologico Massimo Osanna attraverso Instagram. Il web è impazzito per le immagini dei teschi riemersi dai lapilli della domus con giardino. «Regio V nuovi scavi. Altre vittime pompeiane sorprese dall'impulso piroclastico in una stanza della casa con giardino», ha postato Osanna sui social a corredo delle immagini inedite.