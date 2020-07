Dai vicoli al lungomare, le calciatrici del Napoli testimonial della città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal centro storico al Lungomare, da Porta Nolana al Frullone, ilmette in mostra le bellezze della squadra e della città. Il mix funziona, perché le nuove calciatrici del club neopromosso in serie A sono state immortalate in alcuni luoghi simbolo di Napoli e poi postate sui canali social per far passare il doppio messaggio: volti nuovi, città storica. E le prime a essere rimaste piacevolmente sorprese dell'iniziativa sono state le calciatrici stesse a partire dametà romana e metà californiana. «Sono laureata in relazioni internazionali e non vedo l'ora di scoprire la storia di Napoli, i Borbone, la città sotterranea e quel che resta della dominazione angioina».Le ragazze che oggi sono in ritiro a Castel di Sangro (stessa località che a fine agosto ospiterà il Napoli di Gattuso) hanno trascorso le prime notti in città in un hotel di Forcella, ma hanno impiegato un attimo a restare rapite dalle bellezze del Lungomare. Merito delle veterane del gruppo che già la prima sera hanno portato in gita le nuove compagne proprio a due passi dal mare del Golfo. «Ho tantissima voglia di vedere meglio la città di Napoli, perché la mia famiglia è di Grumo Nevano e ho sempre visitato solo la provincia», raccontamentreè incuriosita dai Quartieri Spagnoli. «Ne ho sempre sentito parlare. Napoli la descrivono in tanti modi e sono grande appassionata di arte e chiese». Legata a doppio filo con Napoli è la svedese«Mia nonna ha vissuto a Napoli tanti anni fa e mi parlava sempre di Posillipo, per questo sono curiosa di andarci il prima possibile». C'è, invece, chi si è appassionata a Napoli grazie alla tv, come nel caso di«Vorrei vedere Scampia perché sono una grande fan di Gomorra». L'unica che è stata subito accontentata è, una ragazza olandese che però parla un italiano quasi perfetto perché ha vissuto a Terni. «Voglio vedere il mare». Lo ripete sempre, e in parte è il suo desiderio è stato anche già esaudito. Sifieke quasi italiana, mentre lanon era mai stata in Italia prima di approdare al Napoli femminile. Di ruolo è portiere e infatti per il suo scatto, sullo sfondo, è stata utilizzata Porta Nolana.Nessuna foto in città per motivi di tempi stretti e inizio del ritiro, ma la star dei social(oltre 200mila followers su Instagram) non ha perso tempo per dimostrare il suo attaccamento alla città di Napoli. È una ragazza molto attenta alle problematiche sociali ed è spesso promotrice di iniziative di beneficenza, così ha deciso di devolvere il ricavato di un'asta delle sue scarpette alla Fondazione San Gennaro che opera alla Sanità.Ma quello del Napoli Femminile è un programma tutto napoletano, dai soci agli sponsor. Il club ha un progetto tutto orientato sulle eccellenze napoletane, attraverso l'azionariato diffuso che coinvolge circa 30 soci partenopei e che ha intrigato alcuni prestigiosi sponsor - marchi importanti della città - che saranno ufficializzati nelle prossime settimane. Questo grazie all'incessante lavoro dell'amministratore delegato Francesco Tripodi che si è dato da fare in vista dell'assemblea dei soci che si terrà martedì con l'approvazione del bilancio e del consuntivo oltre che del budget per la stagione 2020-2021. Dicevamo del progetto, ma la squadra non ha una grossa anima napoletana, un po' come il Napoli di De Laurentiis. Solo una giocatrice, infatti, è napoletana (), mentre tutte le altre vengono dal resto d'Italia o d'Europa. Basti pensare che tra le nuove arrivate c'è ancheinglese di nascita ma australiana di passaporto: l'ultima stagione ha giocato proprio nella terra dei canguri con la maglia del Brisbane. A Castel di Sangro, però, si sono aggiunte 4 ragazze del settore giovanile,(2001),(2005),(2005),(2004) volute fortemente dall'allenatore Marino (lui sì, napoletano) e che porteranno la loro napoletanità all'interno del gruppo così cosmopolita.