Daily Jackpot, sette vincite in Campania: doppio colpo a Giugliano

Marzo fortunato per la Campania grazie al Daily Jackpot targato 888casino. Nella regione ne sono stati centrati ben 7 per un importo complessivo di 41.560 euro. La palma d’oro va a Giugliano dove sono state ben due le vincite: la prima da oltre 10mila euro e la seconda da 4.900 euro. Napoli, Benevento, Vallo della Lucania, Maddaloni e Summonte gli altri comuni vincenti. Lo scorso mese sono stati centrati in totale 62 Jackpot e le vincite hanno superato i 531 mila euro complessivi con una media giornaliera di oltre 17 mila euro per chi ha centrato i Daily Jackpot.

