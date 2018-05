Caivano, ecco la relazione antimafia: «Dal Comune al clan le case del Parco Verde»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 16 Maggio 2018, 10:34 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 10:46

CAIVANO. Arriva la relazione del ministro degli interni Marco Minniti che nei giorni scorsi ha portato allo scioglimento del consiglio comunale per ingerenze della criminalità organizzata. Sette mesi fa il municipio era decaduto per motivi politici: le dimissioni di 13 consiglieri su 24 avevano posto fine al mandato del sindaco di centrodestra Simone Monopoli. Nel dossier, redatto dopo le indagini della commissione di accesso con relazione del Prefetto, si evidenzia tra l'altro «la nomina da parte del sindaco Monopoli di uno stretto parente di personaggi apicali di organizzazioni criminali a rappresentarlo nella gestione delle politiche sociali nell'Ambito 19». Con la stessa delega avrebbe attribuito allo stesso soggetto un incarico gestionale per la riscossione dei canoni di locazione nel Parco Verde.«Sempre in tema di riscossione dei tributi - si legge nella relazione - il consiglio comunale, su input dell'amministrazione Monopoli, avrebbe nell'aprile 2016 modificato il regolamento delle entrate patrimoniali, escludendo la riscossione dei canoni di locazione inerenti il complesso residenziale del Parco Verde dalle attività della società concessionaria, affidandola ad uno stretto parente di personaggi apicali di una locale famiglia malavitosa». Tutto questo in un contesto dove i controlli di polizia hanno accertato che gran parte degli occupanti degli alloggi si erano sostituiti senza titolo agli originali assegnatari, senza pagare alcun canone di locazione, commettendo abusi edilizi e illegittimi allacci alla rete idrica ed elettrica.