Dal furto di energia alla violenza, arresti e denunce nel Napoletano

In manette un 41enne di Torre Annunziata: deve scontare 4 anni e 10 mesi di reclusione per atti persecutori, violenza sessuale e lesioni personali. Nell'ambito dei controlli dei carabinieri, è stata denunciata una 56enne: aveva in casa due piante di marijuana di circa un metro.





Un uomo del 79, invece, deve rispondere di ricettazione. In un deposito a lui in uso 16 pannelli solari e 3 climatizzatori di dubbia origine. E un 24enne è stato trovato in possesso di un coltellino a serramanico. Denunciato per porto abusivo di armi. Ancora: due persone avevano le abitazioni collegate abusivamente alla rete elettrica nazionale. A scoprirlo i carabinieri insieme con personale tecnico Enel. Furto aggravato ,il reato ipotizzato. Continuano i controlli.