Dal Giappone alle Canarie fanno tappa nel porto corallino: «Cerchiamo compagnia per proseguire il tour».

Domenica 12 Agosto 2018, 17:22

TORRE DEL GRECO. Armatore giapponese diretto ai Caraibi fa tappa al porto di Torre Greco e cerca una compagnia per il suo giro intorno al mondo. Da qualche giorno una barca giapponese in legno di 8 metri è attraccata al molo di levante del porto corallino: è di Arigato, armatore giapponese che insieme ad un amico è arrivato dal Giappone passando per il Capo di Buona Speranza.Ad ospitarlo la Lega Navale Italiana- Sezione Torre del Greco, il cui presidente fa sapere che il giapponese è molto attratto da Torre del Greco e dal suo popolo e cerca compagnia, anche per un solo tratto, per il suo giro in mare.«L'armatore giapponese vorrebbe fermarsi ancora qualche giorno- dice Salvatore D’Urzo, presidente della Lega Navale- per poi ripartire in solitaria per la Sardegna e poi proseguire verso le Canarie e i Caraibi. Se qualcuno si vuole imbarcare anche per un piccolo tratto l'armatore è molto ospitale e riconoscente nei nostri confronti. Partenza prevista il giorno 15 agosto alle 7».Se qualcuno fosse interessato può rivolgersi alla Lega Navale di Torre del Greco.