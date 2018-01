Martedì 2 Gennaio 2018, 19:34 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2018 19:34

La segnalazione è arrivata dalla ricognizione aerea del reparto volo della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito della sinergica collaborazione del protocollo d'intesa della "Terra dei Fuochi". Così all'alba di stamani la Polizia Locale di Giugliano guidata dal comandante Maria Rosaria Petrillo ha sequetrato una vasta area nella disponibilità di una ditta autorizzata alla vendita all'ingrosso di materiale edile. Ma alla verifica del materiale fotografico, gli agenti hanno notato variazione nel terreno ed hanno imposto gli scavi a mezzo di pala meccanica presente sul posto. Dallo scavo sono emersi rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività edile. L'area interessata e la ditta sono state poste sotto sequestro poiché non aveva i certificati di analisi dei prodotti in vendita e per deposito abusivo e smaltimento illecito di rifiuti.