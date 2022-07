Dalla California a Castellammare: l'appello di un italo americano alla ricerca delle sue origini

Una foto color seppia che ritrae i suoi bisnonni, e un appello sui social alla ricerca di parenti. Cugini, in primis.

Un californiano, Shawn Canfield, firma un messaggio su una pagina Facebook di Castellammare perché a breve verrà in Italia e nella terra d'origine dei suoi avi Salvatore Esposito e Concetta Avallone. Un viaggio per ricomporre il puzzle della sua vita e ritrovar parenti che sembra una storia d'altri tempi. «Ho molti cugini di Castellammare di Stabia, se pensi che siamo cugini incontriamoci». Sulla pagina Notizie di Castellammare l'americano, i cui antenati sono emigrati negli Stati Uniti il secolo scorso, racconta di questa sua ricerca dell'albero genealogico. «I miei nonni sono di Castellammare di Stabia e sono Salvatore Esposito e Concetta Avallone, sua madre era Maria Palumbo. Ho il test del Dna e molte ricerche, e sono molto felice di apprendere che probabilmente ho molti cugini in terra stabiese».

APPROFONDIMENTI L'AUTORIZZAZIONE Torre Annunziata, arriva l'ok per la riqualificazione... VIDEO Giornata mondiale delle emoji: cosa c'è da sapere sulla... IL FURTO Piano di Sorrento, furto in farmacia ad aprile: arrestato un 23enne