Dalla sicurezza stradale al Cardarelli, gli impegni presi dal Comune di Napoli

È stato approvato a maggioranza l’ordine del giorno presentato da gruppo Manfredi Sindaco che impegna l’amministrazione a prevedere l’installazione di strumenti utili per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti a Napoli. Su proposta del consigliere Gennaro Esposito sono passati tre ordini del giorno che impegnano la giunta a predisporre gli atti affinché gli impianti sportivi siano affidati con finalità sportive e sociali, a prevedere diverse misure applicative del tariffario della terza ora di attività nelle strutture comunali e sulla concessione ad uso gratuito degli impianti sportivi per manifestazioni sportive di rilevante interesse pubblico.

Approvato all’unanimità anche l’ordine del giorno presentato da Gaetano Simeone (Napoli Libera) che impegna il sindaco e la giunta a promuovere presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Mef un ripristino del credito di imposta al 100% per l’anno 2022 e per gli anni successivi per contrastare il caro carburanti.

Al termine l’Aula ha discusso e approvato all’unanimità l’ordine del giorno illustrato dalla consigliera Iris Savastano (Forza Italia) e sottoscritto da tutti i gruppi che impegna il sindaco e la giunta ad avviare un’immediata interlocuzione con le istituzioni competenti per scongiurare la chiusura del reparto della terapia del dolore al Cardarelli e potenziare il trattamento anche presso altri ospedali.