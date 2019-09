Dalla strada alla moda: il riscatto in sartoria di un gruppo di ragazzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 28 Settembre 2019, 08:36 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2019 08:42

Da giovani a rischio a sarti internazionali. E, tra i traguardi importanti raggiunti, il prossimo 23 ottobre ci sarà l'incontro con Papa Francesco, che li riceverà in udienza in Vaticano. Per non parlare del fatto che le loro creazioni, in particolare i grembiuli, saranno indossati dai pizzaioli che si stanno formando in Terra Santa. Hanno un futuro già tracciato nel mondo della moda i giovanissimi partecipanti dei corsi del progetto duale finanziato dalla Regione, come Fabio, Ciro, Carlo, Tonia, Roberta e Ivana, al terzo anno del percorso triennale di operatore dell'abbigliamento, al termine del quale sosterranno un esame per acquisire la qualifica professionale.