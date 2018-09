Dalla vigilanza alla tutela dei clienti: così Banca d'Italia è vicina a tutti

Giovedì 27 Settembre 2018, 20:09 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2018 20:24

Qual è il ruolo della Banca d'Italia nel quotidiano dei cittadini? In che modo tutela i risparmiatori? A questo e tanti altri quesiti vuole dare risposta il ciclo di incontri organizzato nelle maggiori città dalla Banca d'Italia per fare chiarezza sul ruolo dell'isituzione economica e su tanti temi economici difficili da comprendere. Il primo incontro nella sede napoletana si è concentrato sui controlli di vigilanza sulle banche. «Perchè si fa vigilanza, la gestione della crisi e la tutela della clientela» gli argomenti all'ordine del giorno. Ne hanno discusso gli esperti di Bankitalia con la folta platea di cittadini e istituzioni che hanno preso parte all'incontro.«L'obiettivo di questi incontri è spiegare compiti e funzioni della banca d'Italia - ha detto Antonio Cinque, Direttore della sede di Napoli della Banca d'Italia - tutti i quesiti posti dal pubblico durante l'evento troveranno presto una risposta attraverso l'app della Banca d'Italia scaricabile gratuitamente da tutti». Ogni incontro ha un tema e chiunque può porre domande attraverso l'app a cui gli esperti rispondono in diretta o nei giorni successivi all'incontro. Grazie all'applicazione i cittadini possono leggere informazioni, capirne di più grazie a documenti, infografiche e slides proiettati durante gli eventi. A Napoli sono previsti altri tre appuntamenti. Il prossimo è il 23 ottobre e tratterà di innovazione nel sistema dei pagamenti, FinTech e cryptoasset. Poi il 22 novembre si parlerà do politica monetaria e della stabilità del valore della moneta per poi chiudere il ciclo di incontri il 30 gennaio 2019 con le statistiche e l'analisi dell'economia internazionale e nazionale. Tutti gli incontri si svolgono nella sede di Napoli della Banca d'Italia.«Come Banca d'Italia cerchiamo di fare diverse cose per tutelare davvero i cittadini - ha detto Magda Bianco, capo del servizio tutela dei clienti e antiriciclaggio di Banca d'Italia - Da un lato cerchiamo di avere norme che tutelino efficacemente, dall'altro facciamo i controlli perchè le banche rispondano ed eseguano le norme. Poi abbiamo messo a disposizioni diversi strumenti ai cittadini perchè possano ricevere un ascolto diretto. Possono fare un esposto direttamente alla Banca di Italia e noi rispondiamo a tutti e sollecitiamo la banca perchè risolva al più presto il problema. Poi c'è l'arbitro bancario finanziario che è uno strumento di risoluzione delle controversie molto semplice a cui si può accedere a bassi costi e che decide chi ha ragione tra clienti e banca in tempi brevi. Poi c'è l'educazione finanziaria. È importante che siano anche i clienti ad attivarsi per aumentare un po' le loro competenze, senza dover necessariamente diventare esperti di finanza».