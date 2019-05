Domenica 19 Maggio 2019, 16:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ivoriano di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver minacciato con una spranga un commerciante pakistano nel suo minimarket a Napoli. L'uomo, che pretendeva 100 euro, non specificando il motivo, è stato bloccato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli mentre brandiva ancora la spranga nel negozio. È stato arrestato per tentata estorsione.