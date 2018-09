Gennaro Sorgente, pregiudicato napoletano, 24 anni, è stato bloccato alla stazione centrale di Napoli dagli uomini della Polfer. Sorgente aveva avvicinato un giovane viaggiatore che si trovava nell’atrio della stazione centrale in attesa di un treno, chiedendogli l’elemosina. Al rifiuto del giovane di dargli qualche moneta, lo ha afferrato per il collo e lo ha trascinato all’esterno dello scalo ferroviario, dirigendosi verso corso Meridionale, dove lo ha immobilizzato, intimandogli di consegnargli il portafogli, per poi appropriarsi dei pochi spiccioli che vi erano custoditi. Non contento del magro bottino il rapinatore lo ha perquisito, per verificare che non avesse altri soldi in tasca e gli ha ordinato di fare un prelievo di contanti, ma il ragazzo non aveva il bancomat al seguito e per terminare ha tentato di rubargli lo smartphone.



Provvidenziale è stato l’arrivo di una pattuglia della polizia ferroviaria sopraggiunta nel corso di un servizio di vigilanza nello scalo partenopeo; la vista dei poliziotti ha consentito al ventunenne rapinato di uscire dallo stato di soggezione nel quale era stato costretto dall’azione violenta del Sorgente. Il giovane, non temendo più per la propria incolumità, si è divincolato ed è fuggito, dirigendosi verso i poliziotti ai quali ha raccontato l’accaduto. I poliziotti della Polfer si sono lanciati all’inseguimento del rapinatore che, vistosi scoperto, stava tentando di allontanarsi e lo hanno bloccato dopo pochi metri. Sottoposto a giudizio con rito direttissimo è stato condannato a due anni (pena sospesa).

Sabato 29 Settembre 2018, 13:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA