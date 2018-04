CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 4 Aprile 2018, 09:11 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2018 09:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nino Daniele guarda all'assalto turistico di Pasquetta e non riesce a vedere il bicchiere mezzo vuoto. Ne parla con l'entusiasmo che un assessore al turismo conserva al ricordo di una città gioiosamente travolta dai visitatori e si compiace della definitiva svolta turistica di Napoli. È persona attenta e leale, ammette che ci sono criticità e che sono sotto gli occhi di tutti ma chiede di fare una premessa: «Non trasformiamo tutto in polemica e in giudizi negativi. La nostra città è nel pieno di un boom che fino a qualche anno fa sarebbe stato inimmaginabile, godiamocelo e pensiamo che è meraviglioso. Anche se si può e si deve migliorare tanto».«Io ho incontrato in città tanta gente sorridente, entusiasta, felice dell'esperienza che stava vivendo. Napoli è piaciuta a tutti».«È evidente che può migliorare. Ma su questo punto ci sono progetti già in atto e studi in corso perché noi desideriamo a ogni costo rendere sempre più attrattiva la nostra città».«Ovviamente i trasporti. Bisogna renderli sempre più efficienti per consentire a chi viene a visitare Napoli di potersi muovere liberamente, senza utilizzare l'auto».«Ma io non penso solo al trasporto su gomma, penso soprattutto ai progressi della Metropolitana che quando toccherà l'aeroporto consentirà di raggiungere ogni luogo della città senza sforzo».