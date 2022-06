Danneggia gli uffici dell'Asl Na 3: denunciato 41enne di Poggiomarino

Un 41enne di Poggiomarino già noto alle forze dell'ordine è stato denunciato per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Questa notte l'uomo ha forzato la porta principale degli uffici della guardia medica dell'Asl Napoli 3 Sud, in via 4 Novembre.

Senza un apparente motivo, il 41enne ha danneggiato alcuni mobili e oggetti ed è andato via. I carabinieri della stazione di Terzigno e della sezione radiomobile di Torre Annunziata sono intervenuti sul posto e poco dopo hanno identificato l'uomo.